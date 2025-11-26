В меню «Нэм фо» закуски, супы, салаты, горячие блюда, рис и лапша на воке, спринг-роллы и десерты.

«Классическая база без кулинарного безумия, недорого», — отзываются первые посетители.

Например, среди закусок обжаренные баклажаны в сладком соусе — 320 рублей, куриные крылышки в сладком чили — 330 рублей за три штуки. Среди спринг-роллов — классический жареный нэм со свининой, грибами и фунчозой (100 руб. за штуку) и свежий нэм с креветками и манго (130). В разделе супов — фо бо (от 420) и том ям с морепродуктами (520). Среди горячих блюд говядина, обжаренная с овощами в соевом соусе (520), креветки в соусе с рисом на пару (590). Лапша и рис на воке подаются с выбором мяса или морепродуктов, например, рис с говядиной, яйцом и овощами (520) или лапша с курицей и грибами (410). В меню также есть гарниры — рис от 130, картофель фри 150, креветочные чипсы, и десерты — бананы или яблоки во вьетнамском кляре с карамельным соусом (270).

Ресторан расположен в корпусе 124с1 (1-й ТЦ), работает каждый день с 10 до 22 часов.