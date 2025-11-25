На пешеходных дорожках планируют разместить 135 опор освещения. Сейчас под землей проложен кабель, монтаж опор должны завершить до конца года.

Освещение в лесу обещали установить уже давно: сначала — до конца 2024 года, до этого — ещё раньше. Местные жители уже не верили, что это когда-нибудь случится.

Есть и противники освещения леса: некоторые горожане считают, что это помешает спокойной жизни диких животных.

Новости 9-го микрорайона