Безопасность не для всех: почему МИЭТ и часть предприятий покинули здания, а остальной город даже не получил сигнал 25.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Вчерашняя эвакуация некоторых зеленоградских организаций вызвала недоумение своей избирательностью: одни сидели в подвале, другие даже не знали о грозящей опасности.

«Одни предприятия встали и вышли по команде начальства, другие в полной растерянности вертели головами, выглядывали в окна: „что происходит?“», — поделилась читательница «Зеленоград.ру» Виктория.

«В общежитии МИЭТа тоже студентов эвакуировали, хотя оно находится далеко от института, а школы продолжали работать в обычном режиме», — недоумевает Ирина.

В городской администрации прокомментировать ситуацию не смогли: «Это не наша тема — нас не эвакуировали», — сказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе префектуры.

В МИЭТе на вопрос об источнике сигнала об эвакуации ответили: «Нам информацию передают наши безопасники», а почему информация «до города доходит медленнее» там тоже не знают.

Почему так могло произойти

Возможным объяснением такой выборочной эвакуации может быть работа разных подсистем оповещения. Есть городская система предупреждения о чрезвычайных ситуациях (РСЧС), которая срабатывает, когда требуется оповещение населения — в этом случае уведомления получают административные здания, школы, учреждения и жители.

Но помимо городской подсистемы в РСЧС входят функциональные, или ведомственные, подсистемы федеральных органов. Организации, которые относятся к таким структурам — в том числе отдельные НИИ, оборонные и технологические предприятия, — могут получать сигналы через свои каналы и реагировать по утверждённым планам гражданской обороны и мероприятий при ЧС.

Это не параллельная система: оповещение и обмен информацией остаются сопряжёнными с городскими службами, однако при поступлении ведомственного сигнала такие объекты имеют право и обязанность действовать без отдельного решения города, что и создаёт видимую разницу в поведении соседних организаций.

С формальной точки зрения такая схема может соответствовать нормативам, но для людей она выглядит нелогично. Когда одни бегут в укрытие, а другие даже не понимают, что происходит, возникает ощущение, что кто-то знает больше остальных. Появляется тревога, недоверие и ощущение, что информация скрывается или запаздывает.

Отсутствие хотя бы краткого публичного объяснения усиливает напряжение, запускает слухи и оставляет жителей с вопросом: что будет, если опасность окажется реальной, узнаем ли мы об этом вовремя и получат ли одинаковый сигнал все, а не только избранные.

Метки:
миэт, дроны, беспилотники, бпла, эвакуация, гражданская оборона
