Вчерашняя эвакуация некоторых зеленоградских организаций вызвала недоумение своей избирательностью: одни сидели в подвале, другие даже не знали о грозящей опасности.

«Одни предприятия встали и вышли по команде начальства, другие в полной растерянности вертели головами, выглядывали в окна: „что происходит?“», — поделилась читательница «Зеленоград.ру» Виктория.

«В общежитии МИЭТа тоже студентов эвакуировали, хотя оно находится далеко от института, а школы продолжали работать в обычном режиме», — недоумевает Ирина.

В городской администрации прокомментировать ситуацию не смогли: «Это не наша тема — нас не эвакуировали», — сказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе префектуры.

В МИЭТе на вопрос об источнике сигнала об эвакуации ответили: «Нам информацию передают наши безопасники», а почему информация «до города доходит медленнее» там тоже не знают.