Но в данном случае у управляющей компании — «Жилищника» — не оказалось ни решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, ни проекта перепланировки подъезда. Поэтому «Жилищнику» было предписано разобрать незаконно устроенную консьержную, что УК и сделала.

Множество консьержных жители устраивали в своих подъездах за свои деньги в 1990—2000-е годы. Тогдашние ЖЭКи, ДЕЗы, ЖЭУ и РЭУ как-то закрывали на это глаза, «будки» ни с кем не согласовывали. Три года назад консьержные — и действующие, и пустые — были в более чем пятистах подъездах зеленоградских домов. Сейчас их, вероятно, меньше: жилинспекция периодически отчитывается о сносе таких помещений.

После демонтажа помещение можно оставить свободным или использовать в пределах действующих норм. Однако любые изменения — в частности, установка дверей и перегородок — требуют решения общего собрания собственников и согласованного проекта перепланировки.

Новости 4-го микрорайона