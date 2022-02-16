В каких домах пустующие нелегальные вахты

В дом, где вахты нет по проекту, может прийти Мосжилинспекция и потребовать сделать в холле подъезда, как было по проекту — то есть снести. Вне зависимости, используется она или нет.

Если жильцам нужна эта непроектная консьержная (это решается общим собранием собственников), можно попробовать согласовать её с Мосжилинспекцией. По правилам «перепланировки помещений в многоквартирном доме». Официально предписывается оформить техническое заключение о допустимости и безопасности проведенных работ, а затем подать через заявление (подробнее здесь). Инспекция может согласовать, может отказать.

Кто будет платить положенный в таких случаях штраф за самовольную перепланировку, непонятно. Множество консьержных жители устраивали в своих подъездах и за свои деньги в 1990—2000-е годы, тогдашние ЖЭКи, ДЕЗы, ЖЭУ и РЭУ как-то закрывали на это глаза. «Будки» ни с кем не согласовывали. Кстати, сейчас консьержные — и действующие, и пустые — есть в более чем пятистах подъездах зеленоградских домов. И ни одна не согласовывалась с Мосжилинспекцией.

Если консьержной нет в техпаспорте дома, то в принципе для сноса и общего собрания не нужно — это самострой, которого как бы и не существует. Инициировать снос могут активные жильцы через сайт Мосжилинспекции или тот же председатель совета дома — через управляющую компанию. Можно ничего не делать, а просто ждать, пока придет жилинспекция с проверкой. Сколько ждать, непонятно.

Ниже — список домов, где есть пустующие нелегальные вахты:

Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны) : в корпусах 449, 450, 451, 453

: в корпусах 449, 450, 451, 453 Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны и МЖК) : в корпусах 518, 519, 520, 521

: в корпусах 518, 519, 520, 521 Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны) : в корпусах 828А, 909, 913.

Силино (10,11, 12 микрорайоны) : в корпусе 1007.

: в корпусах 828А, 909, 913. : в корпусе 1007. Крюково (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 микрорайоны): 1403, 1414, 1417, 1420, 1424, 1425, 1430, 1437, 1449, 1455, 1456, 1458, 1459, 1466, 1471, 1506, 1507, 1509, 1512, 1519, 1522, 1524, 1535, 1537,1538, 1542, 1551, 1552, 1553, 1554, 1557, 1559, 1560, 1561, 1615, 1623, 1626, 1812, 1811, 1821, 1823, 1824

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