Помещения для консьержа: в каких домах они сделаны нелегально и как убрать пустующие 16.02.2022 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде более 540 многоквартирных домов. Из них в 146-ти есть пустующие помещения для консьержек. При этом в одних корпусах эти «будки» существуют легально — они были запроектированы при строительстве. А в других — нет, поскольку были устроены самим жильцами без проекта и согласования. Рассказываем, где они сделаны нелегально и как их убрать, если они не нужны.

История вопроса

Консьержи были и в советские времена, тогда они назывались дежурными или вахтерами. Например, в башнях на Центральном проспекте с 1970-х годов были вахтеры. В других домах старого города — 5-ти, 9-ти, 12-этажках — просто не было места в подъезде для вахты. Французское «консьерж» появилось уже в 1990-е годы. С 1999 по 2012 год мэрия выделяла субсидии на оплату работы консьержек, а жители доплачивали за их круглосуточное присутствие в подъезде. С 2012-го финансирование прекратилось — в мэрии посчитали, что вахтеров заменят видеокамеры. После этого будки начали пустеть.

Еще три года назад префект поручил проверить все неработающие консьержные (официально они называются вахтенные посты) и убрать неработающие. Поводом стал пожар — такое помещение сгорело в корпусе 1116. Каких-либо отчетов по этому поводу не было. На вопрос «Зеленоград.ру» в префектуре ответили, что управы вместе с «Жилищником» проверили за это время все корпуса. По итогам демонтировали всего 17 пустых консьержных.

В каких домах пустующие легальные вахты

В корпусах, где консьержные запроектированы при строительстве дома, они существуют вполне легально и считаются общедомовым имуществом и все действия с ней определяет общее собрание собственников. Они могут посадить или убрать консьержку, а могут распорядиться этим помещением иначе. Например, устроить колясочную, хранить самокаты и велосипеды. Или сдать помещение в аренду, а доход поделить между собственниками или использовать для ремонта дома или благоустройство двора.

Снести легальную вахту тоже можно, если за это на общем собрании проголосует большинство собственников. Протокол собрания нужно передать в управляющую компанию. Та должна согласовать демонтаж с Мосжилинспекцией, а после сноса внести изменения в план БТИ.

Ниже — список домов, где есть пустующие легальные вахты (адреса предоставлены «Зеленоград.ру» префектурой):

  • Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны): корпуса 105, 106, 107А,Б,В,Г, 108, 109, 117, 118, 119, 125, 126, 127, 128, 129, 130А,Б, 138, 139, 141, 238, 240, 247, 248, 250, 414, 417, 418, 419, 454, 455, 469, Березовая аллея, дома 6 и 6А
  • Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны и МЖК): корпуса 303, 309, 313, 315, 316, 330, 331, 337, 338, 340, 353, 353А, 355, 356, 357, 360А, 530, 531, 534, 604, 605, 606, 611, 614, 615, 616, 624, 627
  • Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны): корпуса 826, 828, 830, 839, 840, 841, 842, 847, 848, 901Б, 934
  • Крюково (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 микрорайоны): корпуса 1462, 1801 А,Б, 1804А,Б, 1934, 1935, 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2022, 2024, 2027, 2028, 2032, 2033, 2034, 2043, 2044, Георгиевский проспект 37к3, 37к1, 37к2, 33к1, 33к2, 33к3, 33к4, 33к5, 33к6, 33Ак1, 33Ак2, 33Ак3, 33Ак4, 2301, 2302, 2302, 2305А, 2308А,Б, 2315А,Б

В каких домах пустующие нелегальные вахты

В дом, где вахты нет по проекту, может прийти Мосжилинспекция и потребовать сделать в холле подъезда, как было по проекту — то есть снести. Вне зависимости, используется она или нет.

Если жильцам нужна эта непроектная консьержная (это решается общим собранием собственников), можно попробовать согласовать её с Мосжилинспекцией. По правилам «перепланировки помещений в многоквартирном доме». Официально предписывается оформить техническое заключение о допустимости и безопасности проведенных работ, а затем подать через заявление (подробнее здесь). Инспекция может согласовать, может отказать.

Кто будет платить положенный в таких случаях штраф за самовольную перепланировку, непонятно. Множество консьержных жители устраивали в своих подъездах и за свои деньги в 1990—2000-е годы, тогдашние ЖЭКи, ДЕЗы, ЖЭУ и РЭУ как-то закрывали на это глаза. «Будки» ни с кем не согласовывали. Кстати, сейчас консьержные — и действующие, и пустые — есть в более чем пятистах подъездах зеленоградских домов. И ни одна не согласовывалась с Мосжилинспекцией.

Если консьержной нет в техпаспорте дома, то в принципе для сноса и общего собрания не нужно — это самострой, которого как бы и не существует. Инициировать снос могут активные жильцы через сайт Мосжилинспекции или тот же председатель совета дома — через управляющую компанию. Можно ничего не делать, а просто ждать, пока придет жилинспекция с проверкой. Сколько ждать, непонятно.

Ниже — список домов, где есть пустующие нелегальные вахты:

  • Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны): в корпусах 449, 450, 451, 453
  • Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны и МЖК): в корпусах 518, 519, 520, 521
  • Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны): в корпусах 828А, 909, 913.
    Силино (10,11, 12 микрорайоны): в корпусе 1007.
  • Крюково (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 микрорайоны): 1403, 1414, 1417, 1420, 1424, 1425, 1430, 1437, 1449, 1455, 1456, 1458, 1459, 1466, 1471, 1506, 1507, 1509, 1512, 1519, 1522, 1524, 1535, 1537,1538, 1542, 1551, 1552, 1553, 1554, 1557, 1559, 1560, 1561, 1615, 1623, 1626, 1812, 1811, 1821, 1823, 1824

Если у вас есть дополнения, возражения или вопрос по этим спискам, напишите нам: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

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Метки:
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