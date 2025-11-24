Здание образовательной организации на 1250 мест — 1000 школьных и 250 дошкольных — запланировано построить в 19-м микрорайоне в рамках реновации. Теперь стали известны сроки строительства — это 2029-2032 годы. Это следует из новой редакции Адресной инвестиционной программы строительства в Москве.

Количество мест в школе и детском саду тоже изменилось. На стадии проекта заявлялись школа на 600 мест и два детсада на 350 и 100 мест. Затем количество школьников увеличили до 825, а детсады распределили на 200 и 250 мест. Теперь речь идет о тысяче мест для школьников и только 250 для дошкольников. Будет ли это одно большое школьное здание или построят отдельные для учеников и детсадовцев, пока неизвестно.

Получается, в 19-м микрорайоне, который сейчас практически полностью перестраивают, сначала возведут всё запланированное жильё, снесут пятиэтажки, а потом приступят к строительству школы и детсада. На многие годы детям придётся ходить в школы в соседних микрорайонах. Поразительно, что мэрия повторяет порочную практику коммерческих застройщиков, которые возводят жильё прежде социальных объектов.

Сейчас на месте будущей школы — здание ГИБДД на улице Крупской. Для автоинспекции до 2027 года должны построить новое здание на Малинской улице, после этого предстоит переезд в новое здание, снос старых построек — только потом начнут строить школу.