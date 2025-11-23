Сегодня Андрей Петрович пишет проникновенные стихи, рисует, поет и активно участвует в общественной жизни. Он заряжает окружающих своим оптимизмом и верой в лучшее.

Мы публиковали воспоминания Андрея Петровича из Книги воспоминаний зеленоградцев — бывших малолетних узников фашистских концлагерей, объединение которых действует в городе с 1999 года.

«Летом 1943 года ехал немецкий отряд и собирал зазевавшуюся молодежь, а мы жили у дороги, нас прихватили в машину и повезли в город, по пути заполняя другой молодёжью. Затем в Смоленске погрузили в вагоны и повезли в Германию».

Здесь можно узнать подробнее о трагическом детстве Андрея Елисеева: https://www.zelenograd.ru/news/42550/

Мы сердечно поздравляем Андрея Петровича с юбилеем и желаем сил и здоровья!