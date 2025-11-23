После очередного всплеска жалоб на «вонь с помойки» горожане могут потребовать реакции Собянина 23.11.2025 ZELENOGRAD.RU

За последние сутки от жителей Зеленограда и Андреевки поступило больше 80 жалоб. Около половины обращений — из Голубого.

Горожане отправляли их в областную и московскую службу экологического контроля и присылали номера в чат «КПО воняет», где собрались около 2500 человек, уверенных, что причина регулярных выбросов — комплекс по переработке отходов «Нева» (КПО), расположенный возле Поварово, в десяти километрах от Зеленограда.

Жители окрестных СНТ и деревень страдают от вони часто, Зеленоград — когда ветер дует в нашу сторону.

Иногда служба экологического контроля выезжает для замеров воздуха, но уровень загрязняющих веществ (сероводород и другие) может быть в пределах нормы — это изъян системы контроля: неприятных запах складывается из «букета» десятка веществ, а замеряют каждое в отдельности. Получается, что по каждому отдельному веществу превышений нет, но дышать невозможно.

Вечером 23 ноября машину экологического контроля заметили в 14-м микрорайоне, но она могла оказаться здесь не по заданию — возможно, просто водитель живёт в этом районе. Департамент природопользования не отчитывается о проведенных проверках.

Хотя КПО находится в области, горожане надеются на помощь мэра Собянина — 3 декабря он проведет прямой эфир «по актуальным вопросам развития города». Когда невозможно вдохнуть — все остальные вопросы становятся неактуальными. Призываем наших читателей задать мэру вопрос про КПО — это можно сделать на странице: https://www.mos.ru/conferences/item/874296/

Примерный шаблон обращения:

Прошу обратить внимание на проблему резких неприятных запахов, которые регулярно ощущаются в Зеленограде. Жители связывают их с работой КПО «Нева». Жалобы фиксируются сотнями, но ситуация не меняется. Просим организовать проверку, дать официальные разъяснения в СМИ и предложить решения, которые реально и быстро прекратят распространения запаха.

Метки:
Собянин Сергей Семенович, комплекс по переработке отходов (кпо), загрязнение воздуха
