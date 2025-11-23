Более 400 человек работают в зеленоградской народной дружине. Но нужно ещё больше 23.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Дружинники патрулируют в основном площадь Юности, Центральную площадь, парк Победы, Михайловские пруды, но можно увидеть их и в других местах. Среди них есть женщины — возможно, их больше, чем мужчин.

О своем участии в дружине «Зеленоград.ру» рассказала Анастасия:

— В народной дружине я уже шесть лет, с 2019 года. Пришла по примеру мамы, которая давно в составе дружины. Хотелось приносить пользу городу и участвовать в поддержании порядка, а не оставаться наблюдателем. За эти годы состав менялся, приходили новые люди, но я по-прежнему с энтузиазмом выхожу на дежурства.

Во время дежурств мы часто помогаем жителям — это самая ценная часть работы. Чаще всего это не громкие случаи, а повседневная, но нужная помощь: находим родителей потерявшимся детям, помогаем одиноким пенсионерам донести тяжёлые сумки. Главное — замечать мелочи, которые для человека могут оказаться серьёзной проблемой. Народная дружина — это про помощь и взаимодействие с людьми.

Вот один из запомнившихся случаев. Мы с напарником дежурили во дворе и заметили пожилого мужчину у подъезда — растерянного и в лёгкой домашней одежде. Он вышел выбросить мусор, дверь захлопнулась, а ключи и телефон остались в квартире. Мы вызвали через полицию аварийную службу, остались с ним, предложили тёплый чай. Мужчина вспомнил номер дочери — мы связались с ней и успокоили. Примерно через час дверь открыли. За это время мужчина заметно успокоился и даже начал шутить. Его благодарность и спокойствие дочери стали лучшей наградой".

Средний возраст зеленоградских дружинников — 35-40 лет, сообщили в учреждении «Московская безопасность». Маршруты патрулирования полиция определяет по обстановке, приоритет — места с большим скоплением людей. Длина маршрута — до полутора километров. Дружинникам выдают удостоверение, светоотражающий жилет и нарукавную повязку.

Идет активный набор в дружину, для вступления необходимо обратиться в штаб — он находится в корпусе 2043 (телефон 8-499-733-38-70, 8-499-210-31-39). С собой надо взять паспорт. Стать добровольцем может любой гражданин России, достигший 18 лет и не имеющий судимости. Если возьмут, предстоит пройти испытательный срок до трех месяцев.

Очевидно, бонусов от участия в народной дружине нет — даже не упоминают бесплатный проезд на городском транспорте, хотя он прописан в соответствующем московском законе (статья 10). Получается, стимулом записаться в дружину может быть только желание помогать полиции и гражданам. 400 человек, изъявивших такое желание и участвующих в патрулировании города (если, конечно, все они участвуют), — это неожиданно много.

Летом один из бывших дружинников рассказывал, что в Зеленограде осталось не больше 25 человек: часть ушла, часть перешла в дружину соседнего округа. Кому верить, мы не знаем. В «Московской безопасности» подтверждают лишь, что несколько человек действительно перешли в солнечногорскую дружину — «поближе к месту жительства». Сами ушедшие называют другие причины: в области выдают форму, обувь, бронежилеты, жетоны, транспорт и материальное поощрение. В Зеленограде как московском округе этого нет, хотя, по их словам, бронежилеты обещали.

Метки:
местное самоуправление, общественный порядок
