В юности Алене Герасимовой диагностировали патологию яичников — врачи сказали, что шансы забеременеть низкие. Но девушка мечтала о большой семье, поэтому прошла лечение и смогла родить ребенка.
Первые две беременности завершились кесаревым сечением — из-за узкого таза и рисков осложнений врачи провели операцию. Третьи и последующие роды Герасимовой были в зеленоградском роддоме.
«Даже после двух операций риск разрыва матки и массивного кровотечения был очень высоким», — вспоминает заведующий роддомом Геннадий Артеменко.
«В таких случаях мы используем высокие технологии, поэтому сосудистые и эндоваскулярные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи и трансфузиологи — все были готовы», — говорит акушер-гинеколог центра Ирина Мартынова.
Шестое кесарево Алены Герасимовой прошло без осложнений. В операционной присутствовал муж Алены — Руслан.
«В жизни так не нервничал. Когда услышал первый крик — слезы потекли. Мне передали дочь, и я обнимал ее и прижимал к себе. Я рад, что смог поучаствовать в родах», — рассказал он.
Алена родила здоровую девочку — на выписке их встретила вся семья.
?
В России сейчас в среднем на одну женщину приходится около 1,4 ребенка — именно таким был суммарный коэффициент рождаемости в 2023 году. В Москве этот показатель чуть выше: по последним доступным данным, около 1,6 ребенка на женщину. Большинство семей ограничивается одним-двумя детьми.
Кесаревым сечением в России заканчиваются свыше 30% родов, но шестое кесарево, как у Алены, остается по-настоящему редким случаем. Каждая новая операция повышает вероятность осложнений — современные техники позволяют выполнять операции безопаснее, но требуют участия опытной команды.
Удачно выполненное шестое кесарево сечение — знак профессионализма зеленоградских врачей. Поздравляем семью Алены Герасимовой с пополнением!
А ваши роды проходили в зеленоградском роддоме — или каком-то другом? Был ли у вас опыт кесарева сечения? Пожалуйста, расскажите в комментариях, какие впечатления остались от врачей и отделения.