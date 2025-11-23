В юности Алене Герасимовой диагностировали патологию яичников — врачи сказали, что шансы забеременеть низкие. Но девушка мечтала о большой семье, поэтому прошла лечение и смогла родить ребенка.

Первые две беременности завершились кесаревым сечением — из-за узкого таза и рисков осложнений врачи провели операцию. Третьи и последующие роды Герасимовой были в зеленоградском роддоме.

«Даже после двух операций риск разрыва матки и массивного кровотечения был очень высоким», — вспоминает заведующий роддомом Геннадий Артеменко.

«В таких случаях мы используем высокие технологии, поэтому сосудистые и эндоваскулярные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи и трансфузиологи — все были готовы», — говорит акушер-гинеколог центра Ирина Мартынова.

Шестое кесарево Алены Герасимовой прошло без осложнений. В операционной присутствовал муж Алены — Руслан.

«В жизни так не нервничал. Когда услышал первый крик — слезы потекли. Мне передали дочь, и я обнимал ее и прижимал к себе. Я рад, что смог поучаствовать в родах», — рассказал он.

Алена родила здоровую девочку — на выписке их встретила вся семья.

?