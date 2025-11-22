В пяти зеленоградских «Пятёрочках» начали принимать лотки от яиц 22.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Точки приёма лотков из вспенённого полистирола открылись в магазинах по адресам: корпус 117, 813ас1, 1001б, 1104, 1125. Это эксперимент — он продлится до 15 февраля.

Такой материал лёгкий, не впитывает влагу, хорошо защищает продукт при транспортировке — но его редко собирают у населения, а переработка возможна только, если он чистый. Собранные лотки отправят на переработку: из них изготовят теплоизоляционные плиты, которые применяются в строительстве.

У других продуктовых сетей подобных акций мы не нашли. Чаще они идут по другому пути — например, «ВкусВилл» начал заменять полистирольную упаковку на картонную (пульп-картон) — в большинстве случаев его сдают как макулатуру, но полистирол (PS) перерабатывается сложнее: нужны отдельные линии и чистое сырьё. Поэтому и запускают отдельный сбор, как у «Пятёрочки».

При этом полистирол можно выбрасывать и в синие контейнеры во дворах. Они предназначены для вторсырья — в частности, чистого пластика. На практике полистирол перерабатывают хуже, поэтому при возможности лучше сдавать его в специальные точки, как в «Пятёрочках».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, магазин пятерочка
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новогодними рисунками оформили витрины ДК зеленоградские художники Новости
Ребенок пострадал из-за взрывного устройства — оно было замаскировано под деньги Новости
Топган меняет правила игры: барбершоп, где забота о гостях выходит на новый уровень Реклама
Фитнес-клуб DDX и академия тенниса откроются в строящемся спорткомплексе рядом с городским прудом Новости
Пополнение карты «Тройка» через терминалы на вокзале в Крюково недоступно уже несколько месяцев Новости
АО «РАДИУС Автоматика» наращивает объёмы производства и приглашает на работу Новости
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру