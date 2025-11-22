Такой материал лёгкий, не впитывает влагу, хорошо защищает продукт при транспортировке — но его редко собирают у населения, а переработка возможна только, если он чистый. Собранные лотки отправят на переработку: из них изготовят теплоизоляционные плиты, которые применяются в строительстве.

У других продуктовых сетей подобных акций мы не нашли. Чаще они идут по другому пути — например, «ВкусВилл» начал заменять полистирольную упаковку на картонную (пульп-картон) — в большинстве случаев его сдают как макулатуру, но полистирол (PS) перерабатывается сложнее: нужны отдельные линии и чистое сырьё. Поэтому и запускают отдельный сбор, как у «Пятёрочки».

При этом полистирол можно выбрасывать и в синие контейнеры во дворах. Они предназначены для вторсырья — в частности, чистого пластика. На практике полистирол перерабатывают хуже, поэтому при возможности лучше сдавать его в специальные точки, как в «Пятёрочках».