Подробнее о дискуссии, которая давно идет в родительском сообществе

Это событие в очередной раз поднимает спор — хорошая ли игрушка пистолет. С одной стороны, мероприятие на патриотическую тему нужно для воспитания молодежи. С другой стороны, непонятно, насколько корректно сочетать «военно-исторический формат» и игрушечные лазерные пистолеты, не имеющие отношения к реальной истории.

Сторонники игрушечных пистолетов считают, что это — безопасная альтернатива пневматическому и страйкбольному оружию. Дети играли в «войнушку» всегда — палками или ветками. Это альтернатива прямой агрессии — дети «выпускают пар» в здоровом соревновании и получают навыки социализации.

Противники игрушечного оружия считают, что такие активности — это милитаризация досуга. Когда оружие становится «игрушкой», у ребенка стирается грань между игрой и реальной опасностью. Сторонники этой позиции считают, что игры «в стрельбу» повышают толерантность к агрессии, упрощают реальный образ войны и создают ложное убеждение, что «стрелять — это весело».