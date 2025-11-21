В местах самых сильных повреждений установили ограждения, уложили деревянные настилы, старый асфальт демонтировали и раскопали траншеи.
Сейчас работы временно приостановлены. По словам представителя застройщика ПИК, специалисты обсуждают проектное решение, которое определит дальнейшие действия.
«Мы планируем укреплять склон, в том числе, отремонтируем близлежащие трещины. Думаю, что на следующей неделе будет решено, как правильно действовать дальше», — рассказали в ПИКе.
Проблемы на этом участке наблюдаются уже несколько месяцев: участок дороги вблизи реки Глинушка начал смещаться в сторону оврага, участок откоса дороги размывало, и тротуар покрывался трещинами. Жители говорили, что поверхность местами выглядела «как пластилин» и уходила вниз.
Небольшие трещины дальше по тротуару, в сторону Георгиевского проспекта, пока остаются нетронутыми, ремонт этих повреждений запланирован следующим этапом.