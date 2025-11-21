Проблемы на этом участке наблюдаются уже несколько месяцев: участок дороги вблизи реки Глинушка начал смещаться в сторону оврага, участок откоса дороги размывало, и тротуар покрывался трещинами. Жители говорили, что поверхность местами выглядела «как пластилин» и уходила вниз.

Небольшие трещины дальше по тротуару, в сторону Георгиевского проспекта, пока остаются нетронутыми, ремонт этих повреждений запланирован следующим этапом.

Новости 22-го микрорайона