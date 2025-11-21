Всё началось с того, что 67-летнему жителю 10 микрорайона позвонила женщина, представилась соседкой, сообщила, что ему нужно получить новые ключи от домофона и узнала его личную информацию (видимо, код доступа к порталу госуслуг). Затем ему начали звонить «работники различных ведомств», утверждая, что его личным кабинетом на Госуслугах завладели злоумышленники.

«Под предлогом сохранения накоплений мошенники убедили гражданина отдать водителю-курьеру более 1 млн рублей», — сообщает полиция.

Уже задержан один из подозреваемых — 36-летний москвич. По версии следствия, он забрал деньги у не знавшего о преступлении курьера (водителя такси) и за вознаграждение перевел их соучастникам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц (часть 4 статьи 159 УК РФ). С задержанного взяли подписку о невыезде. Следствие продолжаются — ищут соучастников и дополнительные эпизоды.

Полиция напоминает, что при звонке неизвестных, кем бы они ни представлялись и какие бы предлоги ни использовали, всегда лучше прервать разговор и проверить информацию или посоветоваться с друзьями или родственниками.

Жертв мошенничества просят незамедлительно звонить по телефону 02 (с мобильных 102) или обращаться в зеленоградскую полицию улица Панфилова, дом 28А, дежурная часть +7-499-731-0832.