Участники экскурсий на «Микрон» могут увидеть работу высокотехнологичного производства чипов изнутри. Доступны 12 тематических маршрутов, в том числе по школьным предметам и выпускаемой продукции. Есть также авторские экскурсии «Ключ к профессии», которые ведут инженеры Микрона. На предприятие допускаются школьники с 12 лет.

«Микрон» участвует в номинации «Больше, чем предприятие», которая объединяет компании, развивающие профориентацию и промышленный туризм: открывают производство для экскурсий, стажировок и практических программ для молодёжи.