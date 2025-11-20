Гостиничный комплекс ждет масштабное обновление — как исторические здания, так и современные. Обещают сохранить «уникальный характер» и поднять уровень комфорта и услуг для гостей отеля. Отель закроется 23 ноября, а когда откроется, пока неизвестно.

Расположенная возле деревни Льялово «Морозовка» по сути — дворцово-парковый гостиничный комплекс с богатой историей. В 90-х годах его передали в ведение «Газпрома». В начале этого года парк-отель был продан другому собственнику. Это уникальное место со старыми зданиями, большим парком и несколькими водоемами. Летом вокруг одного из прудов разбивают пляжную зону. Зимой в парке обустраивают небольшую горнолыжную трассу с бугельным подъемником и спуск для тюбингов.

Реконструируют гостиничный фонд, ресторанные зоны, инженерные системы, общественные пространства. Это нужно, чтобы привести усадьбу к новому уровню качества, расширить функциональность и сохранить архитектурное наследие, рассказали «Зеленоград.ру» в управляющей парк-отелем компании. Планируется и создать новые пространства для отдыха и мероприятий. Усадьба станет более современной, технологичной и открытой для новых проектов.

«Морозовка всегда была местом с особенной атмосферой. Наша задача — сохранить её уникальный характер, усилив комфорт и возможности для гостей», — отметил собеседник.