Речь идет о длинном проезде вдоль дома 10 (Элион). Сейчас водителям сложно здесь разъехаться из-за хаотичной парковки, считают в департаменте транспорта.
Изменения вступят в силу с 30 ноября.
Объехать одностороннее движение можно с другой стороны здания: от проезда 4801 до проспекта Генерала Алексеева.
После ввода одностороннего движения на этом участке сделают 71 место для парковки. Пока парковка в проезде бесплатная.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Пополнение карты «Тройка» через терминалы на вокзале в Крюково недоступно уже несколько месяцев Новости
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости