Речь идет о длинном проезде вдоль дома 10 (Элион). Сейчас водителям сложно здесь разъехаться из-за хаотичной парковки, считают в департаменте транспорта.

Изменения вступят в силу с 30 ноября.

Объехать одностороннее движение можно с другой стороны здания: от проезда 4801 до проспекта Генерала Алексеева.

После ввода одностороннего движения на этом участке сделают 71 место для парковки. Пока парковка в проезде бесплатная.