Программа проекта «Московское долголетие» направлена на совершенствование разговорного английского и расширение словарного запаса.
Курс «Английский язык для общения и путешествий. Продвинутый уровень» рассчитан на желающих развивать языковые навыки для уверенного общения в поездках. Занятия должны помочь научиться вести диалог уверенно и понимать тексты на иностранном языке.
Занятия проходят по понедельникам и четвергам в корпусе 1140.
Курс стартует завтра, 20 ноября.
Записаться в группу вы можете по телефону 8-936-281-76-14, 8-495-870-44-44
