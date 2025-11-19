Программа проекта «Московское долголетие» направлена на совершенствование разговорного английского и расширение словарного запаса.

Курс «Английский язык для общения и путешествий. Продвинутый уровень» рассчитан на желающих развивать языковые навыки для уверенного общения в поездках. Занятия должны помочь научиться вести диалог уверенно и понимать тексты на иностранном языке.

Занятия проходят по понедельникам и четвергам в корпусе 1140.

Курс стартует завтра, 20 ноября.

Записаться в группу вы можете по телефону 8-936-281-76-14, 8-495-870-44-44