Ирина — мать 34-летнего Дмитрия, осужденного в конце 2024 года на восемь лет за продажу наркотиков в составе группы. Яна — девушка Дмитрия.

Экспертиза по делу указала на фразы «Граждане РФ — военные преступники» и обвинения в адрес сотрудников ФСБ в организации наркоторговли. В обращении Яны специалисты отметили высказывания «судебные фашисты» и формулировки, характеризующие российские государственные структуры как «режим организованной преступной группировки».

Суд посчитал, что обращения были направлены публично, что подпадает под действие статьи 20.3.1 КоАП РФ — возбуждение ненависти либо вражды и унижение достоинства групп лиц по социальному признаку.

Каждой из женщин суд назначил административный штраф. Конкретные суммы не указаны в судебных постановлениях, но максимальный штраф по этой статье — 20 тысяч рублей.

Этот случай показывает: даже если вы обращаетесь в суд или в государственные органы, ваши слова могут быть признаны публичными высказываниями. Перед подачей жалоб, заявлений или обращений важно внимательно оценивать формулировки, чтобы не нарушить закон и не столкнуться с административной ответственностью.