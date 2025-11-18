У мальчика диагностирована спинальная мышечная атрофия — это генетическое заболевание, при котором постепенно разрушаются двигательные нейроны спинного мозга. Эти нейроны отвечают за передачу сигналов от мозга к мышцам. Когда они погибают, мышцы ослабевают, теряют тонус и со временем атрофируются.

Сейчас Андриан учится в первом классе, легко справляется с заданиями и любит узнавать новое. Ему важно и общение со сверстниками — на переменах он старается быть рядом с друзьями, играть и проводить с ними время. Новая коляска, подобранная под его рост и физические особенности, должна дать ему больше свободы передвижения и уверенности.

Каждый день после школы Андриан проходит занятия, направленные на развитие мышц — это помогает замедлять прогрессирование болезни и поддерживать мышцы в рабочем состоянии. Благодаря регулярной работе мальчик уверенно сидит, ползает и делает первые шаги.

На покупку коляски требуется 620 тысяч рублей. На данный момент собрано собрано больше половины — остаётся собрать 260 тысяч. Поддержать Андриана можно на сайте фонда «Важные люди» по ссылке: fond-vl.ru/campaign/poleschuk-andrian