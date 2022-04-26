Андриану три года семь месяцев. Спустя год после начала лечения ребенок смог постоять несколько секунд у опоры, поднять голову, лежа на животе, немного посидеть, научился немножко ползать с перекатами. Это было большим прогрессом — раньше он в принципе не мог всего этого делать. Семья лишь примеривалась к тратам на реабилитацию, понимая, что таких денег у них нет. Занимались восстановлением своими силами. Но организм ребенка нужно постоянно стимулировать, обучать, показывать, что он может. Благодаря помощи, реабилитацию начали.

С мальчиком занимается физиотерапевт, малыш плавает в бассейне, за полтора года научился нырять и задерживать дыхание под водой с помощью классного специалиста. Таким образом развивается дыхательная система. Раньше ребенок боялся нырять, а теперь полюбил — почти все полчаса, пока длится занятие, проводит под водой, рассказала «Зеленоград.ру» мама Андриана Екатерина. Может постоять и немножко шагать в специальном оборудовании.

Улучшение состояния здоровья идёт медленно, но — идёт. Нельзя сравнивать достижения ребёнка с таким заболеванием с тем, что могут здоровые дети. Андриан до терапии был совсем слабым, для понимания — он не мог даже держать мандаринку. Не мог опираться ни на ручки, ни на ножки. Сейчас его успехи измеряются в трех-пяти секундах — и это действительно большой прогресс.

Но реабилитацию нужно продолжать постоянно и упорно, иначе пойдет откат назад. Занятия и оборудования стоят очень дорого, цены при этом растут. И ребенок тоже растет. Он постоянно находится в специальных ортопедических аппаратах: в корсетах, шинах и так далее. Один корсет, например, стоит около 80 тысяч рублей, в год нужны два — мальчик вытягивается. «Не понимаю, почему, но детская ортопедия стоит немыслимых денег», говорит Екатерина.

Сейчас остро нужны туторы — это фиксаторы, чтобы ставить ноги в заданном положении. Тутор создает покой пораженной заболеванием ноге, исправляет деформированные суставы, удерживает ногу в функционально выгодном положении при ряде заболеваний и патологических изменений. Преимущества этого средства реабилитации: надежность крепления, легкость, прочность, качество материала. На туторы нужно 320 тысяч рублей, осталось собрать 185 тысяч.

Как помочь Андриану?

оформить пожертвование по ссылке



отправить СМС на номер 3434 с текстом АНДРИАН 500 (или любая другая сумма пожертвования в рублях)

отправить пожертвование маме Андриана: номер карты 2202 2017 0621 3697 Полещук Екатерина Александровна

Помогает ли в данном случае государство? Да, только это паллиативная, поддерживающая помощь — когда состояние больного ухудшается. И сам процесс оформления документов занимает много времени. Лечение и реабилитация — только за свой счет.