Она родилась в 1925 году в селе Плешково в крестьянской семье. Детство пришлось на годы коллективизации: домашний труд, работа в полях, помощь матери и сестрам, тяжёлый быт и голод.

Когда Екатерине было 15 лет её отец ушёл на фронт, а сама она, уже будучи ученицей десятого класса, была призвана в армию для подготовки в разведывательную группу. Во время первого боевого вылета группа попала в засаду, и лишь случайность спасла её жизнь: самолёт, в котором она находилась, не успел высадить девушек.

После Екатерина Сергеевна училась в эвакуированном Ленинградском педиатрическом институте, работала с эвакуированными детьми на Алтае, руководила женсоветами, жила на Дальнем Востоке.

В Зеленоград семья Зайцевых переехала в 1960-х. Екатерина Сергеевна работала в исполкоме, участвовала в создании городских культурных учреждений, библиотек, музыкальной школы, кинотеатра и ЗАГСа. Позже — в библиотеке МИЭТа, а затем на заводе «Микрон», где занималась технической документацией и обучением сотрудников работе с новым оборудованием.

Поздравляем Екатерину Сергеевну с юбилеем и желаем здоровья и благополучия!