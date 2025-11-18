Прокуратура закрыла выставку экзотических животных в ТК «Панфиловский» 18.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Выставка пауков, рептилий и змей работала в зеленоградском торговом комплексе с 3 октября, её даже продлевали. Но после жалобы общественников туда пришли сотрудники прокуратуры, нашли нарушения и изъяли животных. По словам организатора, забрали одного питона и то временно.

«Владелец не обеспечил животным необходимое питание и питьевой режим, подходящую температуру и влажность. Состояние некоторых специалистами оценивается как критическое», — сообщили в прокуратуре.

Документы, подтверждающие законность владения животными и их ветеринарные осмотры, представлены не были. Против владельца возбудили дело по административной статье «Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ». К таковым на выставке относились гекконы, питоны, средиземноморская черепаха и хамелеоны. Проверку провели после обращения общественной организации. Животных передали в московский зоопарк.

Что за общественники обратились в прокуратуру, неизвестно. По данным «МК», организатор выставки заявил, что занимается экзотами 12 лет, знает, как их содержать, животные обеспечены всем необходимым. И все претензии к нему — результат происков конкурентов. Он отметил, что сотрудники прокуратуры изъяли только одного питона (из-за тесного террариума), но уже через неделю пообещали вернуть «любимца публики».

Экспонировать занесенных в Красную книгу животных закон не запрещает, если это делается, среди прочего, в культурно-просветительских целях. Выставка вполне отвечала этому требованию: возле террариумов с рептилиями, пауками и змеями были размещены стенды с информацией об их названиях, местах обитания, повадках и прочем. Некоторых животных можно было подержать в руках, сфотографироваться с ними.

выставка, прокуратура, Торговый комплекс "Панфиловский"
