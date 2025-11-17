Каток у корпуса 1131, как и остальные катки с искусственным льдом в Зеленограде, ещё заливают. На входе висит табличка «Каток временно не работает». Тем не менее, на льду заметны свежие следы коньков.
Охранник подтвердил, что вчера вечером сюда приходила компания ребят: «Мы заметили, что пацаны катаются, предупредили, что каток пока не работает. Его заливают каждый день, по 1-2 раза, поэтому дверь была открыта — забыли закрыть».
Сегодня вход закроют. По словам охранника, каток откроется примерно через неделю, если позволит погода. Тогда заработают туалеты, раздевалка и прокат, а на входе появится табличка с часами работы. Сейчас здесь размещены только правила поведения и безопасности.
На территорию уже привезли хоккейные ворота, вокруг коробки стоит спецтехника для заливки и уборки льда — подготовка к сезону идёт полным ходом.
В Зеленограде всего семь катков с искусственным льдом: на площади Юности, возле корпусов 936, 1131, 165 (новый), 403, 2034, а также на Сосновой аллее — эти три площадки отремонтировали. Их обслуживает «Жилищник», вход на катки свободный. Ещё один каток — на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне. Он обслуживается другой организацией, вход туда бесплатный, но по предварительной записи.