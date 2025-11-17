Каток у корпуса 1131, как и остальные катки с искусственным льдом в Зеленограде, ещё заливают. На входе висит табличка «Каток временно не работает». Тем не менее, на льду заметны свежие следы коньков.

Охранник подтвердил, что вчера вечером сюда приходила компания ребят: «Мы заметили, что пацаны катаются, предупредили, что каток пока не работает. Его заливают каждый день, по 1-2 раза, поэтому дверь была открыта — забыли закрыть».

Сегодня вход закроют. По словам охранника, каток откроется примерно через неделю, если позволит погода. Тогда заработают туалеты, раздевалка и прокат, а на входе появится табличка с часами работы. Сейчас здесь размещены только правила поведения и безопасности.

На территорию уже привезли хоккейные ворота, вокруг коробки стоит спецтехника для заливки и уборки льда — подготовка к сезону идёт полным ходом.