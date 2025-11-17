Здание новой зеленоградской школы на Георгиевском проспекте 27с4 недавно введено в эксплуатацию. Корреспондент «Зеленоград.ру» побывал внутри школы.

Здание разделено на зоны начальной и старшей школы, также предусмотрен общий блок, имеющий отдельные входные группы. Вся территория школы и входные группы находятся под видеонаблюдением.

На первом этаже расположены четыре гардероба, общая столовая с разделением потоков младших и старших классов, актовый зал с двумя гримёрными, медицинский блок, лаборатории, кабинеты химии, русского языка и литературы, IT-полигон. На втором этаже находятся библиотека с книгохранилищем и медиатекой, учительская, спортивный и гимнастический залы, душевые, раздевалки, универсальный учебный кабинет, логопед и другие классные комнаты. На третьем — универсальная студия, читальный зал, инженерный-лабораторно-исследовательский комплекс, классные комнаты. Четвёртый этаж относится только к старшей школе: здесь расположены кабинеты иностранных языков, ОБЖ, информатики, также педагога-психолога и академический лабораторно-исследовательский комплекс.

На каждом уровне есть рекреации, санитарные комнаты и специальные зоны отдыха, включая отдельные туалеты для маломобильных учеников. Также оборудованы лифты. В кабинетах IT и лаборантских установлены трансформируемые перегородки между зонами практической и теоретической работы.

На территории оборудован стадион с беговыми дорожками, специальная яма для прыжков в длину, площадки для баскетбола, волейбола и футбола, теннисный корт, зона со столом для настольного тенниса, уличные тренажеры, а также две отдельные площадки для младших классов с теневыми навесами. Есть даже учебный огород с теплицей и грядками.

«Все ремонтные работы завершены, в том числе, уже расставили мебель. Осталось выполнить финальную уборку, после этого здание полностью будет готово к передаче в систему образования», — рассказал представитель застройщика «Пик», занимающийся проектом «ЖК Зеленый парк».

Также продолжается благоустройство бульвара между школой и жилыми домами, завершается монтаж наружного освещения.