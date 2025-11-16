Преобладающее настроение — критика проекта

При этом аргументы — самые разные: бытовые, городские, идеологические и экологические.

Самая частая линия — нехватка социальной инфраструктуры. Звучали комментарии: «Храмов больше, чем врачей», «В школах по 36 человек в классе», «В соседних микрорайонах кроме пивнушки и кальянной — некуда пойти».

Другая крупная группа возражений — экология и запрос на рекреацию вместо застройки: «Там долина, деревья, два пруда — оставьте природу». Предлагают создать парк или сквер вместо храма.

Десятки участников обсуждения говорили не столько про сам участок, сколько про роль церкви в обществе. Недовольство связано с ощущением, что религиозные институты получают преференции, пока социальные проблемы остаются нерешёнными. Встречались претензии к поведению священнослужителей.

Более умеренные критики отмечали, что храмов в районе уже достаточно: в Крюково действуют три храма, ещё один крупный объект много лет строится в 16-м микрорайоне.