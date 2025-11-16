Миниатюрные человечки, держащие и несущие музыкальные ноты, появились возле джаз-клуба ДК41. Их автор — художник Алексей Цеглов, чьи выставки ранее проходили и в баре «Кинематограф». Проект получил название «Звукоприношение».

Фигурки спрятаны в самых неожиданных местах: на подоконниках, в клумбах, среди архитектурных деталей. Одни везут ноты на крошечных тележках, другие будто передают их друг другу или даже «спорят» за них. Есть и девушка, укрывшаяся рядом с металлической решёткой, напоминающей знак диез — в музыке он означает повышение ноты на полтона.

Проект задуман как диалог между искусством, архитектурой и зрителем. Он приглашает не просто смотреть, но и искать: сколько фигурок спрятано и как они связаны между собой? Точное число автор не раскрывает — это часть замысла.

Фигурки довольно хрупкие: они выполнены из PLA-пластика, текстурной пасты, акрила и эмали. У некоторых уже повреждены тонкие детали — порой догадаться, что в композиции есть ноты, можно не сразу.

Корреспондент Zelenograd.ru насчитал на веранде десять фигурок. Но, по словам автора, они будут продолжать появляться — интрига сохраняется.