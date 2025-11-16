Ремонт в центре госуслуг «Мои документы» в корпусе 828 продлится как минимум год.

Забрать готовые документы по ранее поданным заявлениям можно в МФЦ в ТЦ «Зеленоградский» у станции Крюково, а отдел по вопросам миграции переехал в МФЦ в корпусе 128.

В помещении МФЦ в 8-м микрорайоне предстоит отремонтировать внутренние помещения, стены, перегородки, кровлю, заменить двери и окна, инженерные сети. На работы дается 400 дней. Основная цель капремонта — удобство посетителей, современные стандарты комфорта. Помещение будет просторнее и светлее, появятся новая мебель, новые перегородки. Для заявителей выделят больше пространства, зона ожидания станет уютнее, обещают в департаменте капремонта. Также модернизируют охранную систему, видеонаблюдение, сигнализацию, противопожарную защиту.

В Зеленограде сейчас работают четыре МФЦ — в 1-м, 3-м, 11-м микрорайонах и у станции Крюково (в ТЦ «Зеленоградский»).

99% государственных услуг оказывается без привязки к месту регистрации или жительства, поэтому москвичи могут обратиться в любой другой центр госуслуг, напомнили в ГБУ «МФЦ».