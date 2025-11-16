Некоторые местные жители отмечают, что и забор не помог: «Велосипедисты спокойно катаются по лестнице, то есть вопрос разделения потоков решить не удалось, — рассказал Витали в зеленоградском телеграм-чате. — Раньше и пандус был в удобном привычном месте, и по газонам там никто не ездил».

Новый отдельный пандус наш читатель тоже критикует: он тесный, пешеход и коляска не разойдутся, а еще выходит прямо на проезжую часть меж припаркованных машин, которые загораживают обзор. И вечером там темно.

В управе сообщили, что продолжат наблюдать за потоками горожан в этом месте. Ранее там поясняли, что благоустройство выполнено в соответствии с проектом по заказу «Автодорог Москвы». Как вариант для спуска колясок и сумок-тележек рассматривают установку швеллеров на новую лестницу.

Новости 8-го микрорайона