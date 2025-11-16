Что делать, чтобы защитить ребёнка от подобных ситуаций

Создайте безопасный канал общения

Главная защита — не контроль, а доверие. Ребёнок должен знать: если случится что-то пугающее или странное в его переписке, он может прийти к вам и не будет наказан. Когда подросток не боится осуждения, он расскажет о подозрительных контактах раньше, чем мошенники успеют закрепиться.

Расскажите ребёнку о схемах онлайн-мошенников

Объясните, как именно действуют злоумышленники. Подчеркните: настоящие силовые структуры никогда не связываются с людьми через мессенджеры и не дают им заданий.

Следите за уровнем стресса ребёнка и его уязвимостью

Часто жертвами мошенников становятся те, кто одиноки, испытывают давление в школе или семье, много времени проводит онлайн в поисках поддержки. Обратите внимание, если поведение вашего ребенка изменилось: у него начались перепады настроения, он странно себя ведет и подавлен.

Главное — ребёнок должен знать, что вы на его стороне. Уверенность в поддержке взрослых — лучшая защита от тех, кто пытается запугивать и манипулировать.