Вечером 13 ноября 16-летний юноша разлил бензин и поджег несколько кресел во время сеанса фильма «Иллюзия обмана» в кинотеатре ТЦ «Авиапарк». Пожар удалось быстро ликвидировать, пострадавших нет.
Ребенка задержали на месте сотрудники полиции и службы охраны. Его доставили в ОМВД по Хорошевскому району для выяснения мотивов. По данным прокуратуры Москвы, школьник действовал по указаниям неизвестных.
Отец школьника рассказал, что на сына могли повлиять угрозами через интернет-переписки. Утром парень ушел в школу, но днем вернулся домой, сославшись на боль в животе, а позже снова ушел и перестал выходить на связь. Родители подавали заявление о пропаже. По словам отца, сын спокойный, хорошо учится, проблем в школе не было.
Журналисты выяснили, что подросток познакомился в сети с девушкой, после чего злоумышленники, представившись силовиками, обвинили его в поддержке Украины и, запугав уголовной ответственностью, заставили выполнить «задание». Сначала они вынудили его провести «обыск» дома на камеру и передать данные банковской карты отца, затем убедили купить бензин и поджечь кинозал якобы в рамках «операции по поимке шпионов».
Злоумышленники часто проникают в подростковые чаты и сервисы знакомств в телеграм-ботах. Жертв «раскачивают» через дружеское общение, просят прислать геолокацию, затем выводят на разговор с людьми, выдающими себя за военнослужащих ВСУ или за «российских силовиков». Под угрозами подростков склоняют к действиям, которые могут привести к уголовной ответственности.
Создайте безопасный канал общения
Главная защита — не контроль, а доверие. Ребёнок должен знать: если случится что-то пугающее или странное в его переписке, он может прийти к вам и не будет наказан. Когда подросток не боится осуждения, он расскажет о подозрительных контактах раньше, чем мошенники успеют закрепиться.
Расскажите ребёнку о схемах онлайн-мошенников
Объясните, как именно действуют злоумышленники. Подчеркните: настоящие силовые структуры никогда не связываются с людьми через мессенджеры и не дают им заданий.
Следите за уровнем стресса ребёнка и его уязвимостью
Часто жертвами мошенников становятся те, кто одиноки, испытывают давление в школе или семье, много времени проводит онлайн в поисках поддержки. Обратите внимание, если поведение вашего ребенка изменилось: у него начались перепады настроения, он странно себя ведет и подавлен.
Главное — ребёнок должен знать, что вы на его стороне. Уверенность в поддержке взрослых — лучшая защита от тех, кто пытается запугивать и манипулировать.
Поделитесь этим текстом с знакомыми родителями. Поговорите со своими детьми — это тот случай, когда один честный разговор может защитить ребёнка от злоумышленников.