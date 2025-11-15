Это произошло в субботу утром, и хотя до предельно допустимой концентрации было ещё далеко, горожане жаловались на химические запахи.
«Воняет помойкой», «Открыла окно — на всю комнату вонь средства для снятия лака», «на улице пахнет газом — чёткий запах пропана».
Источник запаха точно неизвестен, но многие жители снова обвиняют в этом комплекс по переработке отходов «Нева» (КПО), расположенный в десяти километрах от Зеленограда.
В чате «КПО воняет», где фиксируют обращения в службы экологического контроля Москвы и области, в субботу утром поступали жалобы из Андреевки, района Крюково и даже некоторых микрорайонов старого города.
«На улице ощущается неприятный и достаточно сильный запах: смесь помойки, сероводорода и свалочного газа. Это стало повторяться регулярно с частотой до нескольких раз в неделю. Дышать на улице невозможно — до тошноты. У меня четверо детей, сын астматик — у него постоянные приступы кашля. Очень прошу разобраться в причинах, назначить проверку и привлечь к ответственности лиц, допустивших это безобразие», — написал один из жителей в мэрию.
Активисты продолжают фиксировать нарушения и просят каждого зеленоградца, кто почувствовал помоечный запах сообщать об этом по круглосуточному телефону 8-495-777-77-77 или через сайт в департамент природопользования по ссылке.
Полученный номер заявки просят переслать в телеграм-чат kponevavonyaet (в ветку «Заявки»). Жители Подмосковья отправляют жалобы в областную службу экологического мониторинга. Всего таких обращений более 10000.