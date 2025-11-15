«Воняет помойкой», «Открыла окно — на всю комнату вонь средства для снятия лака», «на улице пахнет газом — чёткий запах пропана».

Источник запаха точно неизвестен, но многие жители снова обвиняют в этом комплекс по переработке отходов «Нева» (КПО), расположенный в десяти километрах от Зеленограда.

В чате «КПО воняет», где фиксируют обращения в службы экологического контроля Москвы и области, в субботу утром поступали жалобы из Андреевки, района Крюково и даже некоторых микрорайонов старого города.

«На улице ощущается неприятный и достаточно сильный запах: смесь помойки, сероводорода и свалочного газа. Это стало повторяться регулярно с частотой до нескольких раз в неделю. Дышать на улице невозможно — до тошноты. У меня четверо детей, сын астматик — у него постоянные приступы кашля. Очень прошу разобраться в причинах, назначить проверку и привлечь к ответственности лиц, допустивших это безобразие», — написал один из жителей в мэрию.