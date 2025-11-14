Сегодня, 14 ноября — последний день, когда они будут доступны для аренды. После 22:00 они будут заблокированы.
После блокировки самокатов операторы постепенно увезут их в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему году. Сервис Whoosh завершил сезон в Зеленограде раньше — ещё в начале октября.
Причина завершения сезона — соблюдение безопасности в связи с ожидаемым похолоданием.
В этом сезоне на прокатных самокатах и велосипедах совершили более 75 млн поездок. Это на 3-7% больше, чем в прошлом году. При этом в 85% случаев транспорт арендовали с транспортной целью — чтобы добраться до остановок, метро, дома, учебы или работы.
