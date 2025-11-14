Можно принести и обменять:

— кружки, тарелки, бокалы, стаканы;

— термосы, фартуки;

— книги и журналы по кулинарии.

Приносить можно по 5-7 предметов, все предметы на свопе считаются равноценными.

Организаторы отмечают: все вещи должны быть чистыми, без сколов и в состоянии «как для себя». По возможности посуду просят привозить заранее, чтобы ее успели обработать с помощью УФ-излучателя. Если принести заранее не получается, вещи перед обменом нужно изолировать на 72 часа в отдельном пакете.

Дополнительно в холле будут работать контейнеры для сбора батареек и пластиковых крышечек. Также в программе: лекция о кофе, посудный квиз и мастер-классы для детей от шести лет.

Мероприятие пройдет в субботу, 29 ноября — с 17:00 до 20:00.

Место проведения — библиотека в корпусе 232.

Участие бесплатное, но необходима регистрация по ссылке: https://clck.ru/3QFf9g