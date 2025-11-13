Знаки запрета стоянки на подъезде к зданию поликлиники в корпусе 2042 установили пару месяцев назад. Сейчас их расчехлили — правила вступили в силу.

Однако здесь по-прежнему паркуются автомобилисты — с обеих сторон, в двух узких проездах к корпусам 2039, 2040 и 2044. Из-за припаркованных машин разъехаться здесь непросто.