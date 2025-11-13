Знаки запрета стоянки на подъезде к зданию поликлиники в корпусе 2042 установили пару месяцев назад. Сейчас их расчехлили — правила вступили в силу.
Однако здесь по-прежнему паркуются автомобилисты — с обеих сторон, в двух узких проездах к корпусам 2039, 2040 и 2044. Из-за припаркованных машин разъехаться здесь непросто.
Возможно, водителям ничего не оставалось: на проспекте рядом есть платные места, но они почти всегда заняты.
В поликлинике находится травмпункт, возможно, поэтому многие стараются подъехать как можно ближе, несмотря на правила. При этом посетителям травмпункта можно заехать на территорию для высадки и посадки — возможно, не все об этом знают.
