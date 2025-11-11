Роботы-уборщики начали работать в московских школах. Мнения родителей разделились 11.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Они появились в трёх московских школах — №1514, №281 и №1387. Роботы моют полы в рекреационных зонах на всех этажах, пока идут уроки. По заявлению Департамента образования, они способны помыть за день почти 5 тысяч квадратных метров.

Во время перемен «умные помощники» самостоятельно возвращаются на док-станции, чтобы зарядить аккумуляторы и поменять воду. Ученикам новинка нравится — школьники дают роботам имена и следят за их работой.

Однако в соцсетях обсуждают недостатки новой технологии:

«Не очень хорошо моет этот робот — вертикальный шов промывает, горизонтальный грязью забивает. Уборщицу следом со шваброй выпускают», — рассказал в комментариях один родителей.

Некоторые родители отметили, что прежде чем внедрять роботов, стоит обратить внимание на нехватку персонала и качество уборки людьми:

«Вот бы в обычной школе уборщицу для туалетов найти нормальную», — написала жительница Надежда.

Сотрудница одной из московских школьных столовых считает, что чисто там, где не мусорят и просит родителей учить детей уважать чужой труд:

«А вы думаете, что уборщица должна за каждым учеником убирать? У неё и спортзал, и коридоры, и классы. Нужно детям объяснять, как вести себя в школе».

Неизвестно, когда новинка появится в школах Зеленограда. Но вот в сетевых магазинах города такие роботы уже есть — например, в прошлом году они появились в «Ленте».

Кажется, профессия уборщицы уходит в прошлое — а ведь когда-то они были важной частью школьной жизни. А вы помните, какой была уборщица в школе, где вы учились? Как вы думаете, помогут ли такие роботы сделать школьные пространства более удобными для наших детей?

