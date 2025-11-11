Однако в соцсетях обсуждают недостатки новой технологии:

«Не очень хорошо моет этот робот — вертикальный шов промывает, горизонтальный грязью забивает. Уборщицу следом со шваброй выпускают», — рассказал в комментариях один родителей.

Некоторые родители отметили, что прежде чем внедрять роботов, стоит обратить внимание на нехватку персонала и качество уборки людьми:

«Вот бы в обычной школе уборщицу для туалетов найти нормальную», — написала жительница Надежда.

Сотрудница одной из московских школьных столовых считает, что чисто там, где не мусорят и просит родителей учить детей уважать чужой труд:

«А вы думаете, что уборщица должна за каждым учеником убирать? У неё и спортзал, и коридоры, и классы. Нужно детям объяснять, как вести себя в школе».