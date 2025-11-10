Родителям Зеленограда: известный зеленоградский учитель прочитает курс лекций по истории древнего мира для детей от 6 лет 10.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Автор курса — Александр Оджо — учитель истории высшей категории, лектор Российского общества «Знание», учитель года Москвы-2025. Однажды он даже проводил экскурсию для президента Путина.

Лекции курса «История за 60 минут» будут проходить по пятницам в ноябре и декабре. В них расскажут о тайнах пирамид, богах Древней Греции и Древнего Рима, истории Зеленограда с каменного века и многом другом. Всего запланировано пять встреч.

Организаторы обещают, что материал адаптирован для детей и содержит интерактивные элементы.

Расписание и темы лекций:

— 14 ноября — «Тайны древнеегипетских пирамид»;

— 21 ноября — «На древней Олимпиаде у богов Древней Греции»;

— 28 ноября — экскурсия от Музея Зеленограда: знакомство с историей края с каменного века до середины XX века;

— 5 декабря — «15 приветов из Древнего Рима, которые мы используем до сих пор»;

— 12 декабря — «Между Тигром и Евфратом. Древняя Месопотамия».

Встречи будут проходить в музее Зеленограда (корпус 360). Начало — в 17:30. После лекционной части дети смогут задать вопросы эксперту. Каждая встреча продлится час, организаторы обещают, что материал адаптирован для детей и содержит интерактивные элементы. Лекции проходят в рамках научного лектория «Наукоград».

Можно посещать отдельные лекции — или приобрести абонемент на все пять встреч за 4500 рублей. Разовое посещение стоит 950 рублей, для многодетных семей и детей-инвалидов предусмотрена скидка. Организованные группы от пяти человек также могут получить скидку — записаться можно по телефону +7-963-632-40-88.

Билеты доступны по ссылке: clck.ru/3Q3g7P

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
лекция, история, корпус 360
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
Мультистудия маникюра и эстетического ухода в Зеленограде Реклама
Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру