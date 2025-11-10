Автор курса — Александр Оджо — учитель истории высшей категории, лектор Российского общества «Знание», учитель года Москвы-2025. Однажды он даже проводил экскурсию для президента Путина.

Лекции курса «История за 60 минут» будут проходить по пятницам в ноябре и декабре. В них расскажут о тайнах пирамид, богах Древней Греции и Древнего Рима, истории Зеленограда с каменного века и многом другом. Всего запланировано пять встреч.

Организаторы обещают, что материал адаптирован для детей и содержит интерактивные элементы.

Расписание и темы лекций:

— 14 ноября — «Тайны древнеегипетских пирамид»;

— 21 ноября — «На древней Олимпиаде у богов Древней Греции»;

— 28 ноября — экскурсия от Музея Зеленограда: знакомство с историей края с каменного века до середины XX века;

— 5 декабря — «15 приветов из Древнего Рима, которые мы используем до сих пор»;

— 12 декабря — «Между Тигром и Евфратом. Древняя Месопотамия».

Встречи будут проходить в музее Зеленограда (корпус 360). Начало — в 17:30. После лекционной части дети смогут задать вопросы эксперту. Каждая встреча продлится час, организаторы обещают, что материал адаптирован для детей и содержит интерактивные элементы. Лекции проходят в рамках научного лектория «Наукоград».

Можно посещать отдельные лекции — или приобрести абонемент на все пять встреч за 4500 рублей. Разовое посещение стоит 950 рублей, для многодетных семей и детей-инвалидов предусмотрена скидка. Организованные группы от пяти человек также могут получить скидку — записаться можно по телефону +7-963-632-40-88.

Билеты доступны по ссылке: clck.ru/3Q3g7P