«Откройте для себя Зеленоград — город, где строгие линии заводов гармонично сочетаются с зелёными парками и современной архитектурой», — приглашает автор маршрута и лауреат конкурса 2025 года, студентка МГУ Надежда Бабкина.

Для зеленоградца маршрут привычный: площадь Юности, дом-«Флейта», ДК, парк Победы, МИЭТ. Но для приезжих он позволит за часовую прогулку на велосипеде или самокате увидеть знаковые места города — фактически музей архитектуры советского модернизма под открытым небом.

Конкурс «Покажи Москву!» помогает создавать новые пешеходные и веломаршруты по столице. Лучшие из них публикуются на туристической платформе Russpass, где можно пройти маршрут самостоятельно. Благодаря этому проекту Зеленоград представлен как полноценное направление для городских прогулок и экскурсий.