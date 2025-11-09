Запах помойки накрыл весь Зеленоград вечером субботы. Местные чиновники признают проблему 09.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Жалобы в департамент природопользования от зеленоградцев начали поступать в субботу около 16 часов. Сначала из района Крюково, с 21:30 — из 8, 9 и 11 микрорайонов, с 23:00 — из 1, 2, 3, 4, 5, 6 микрорайонов. В общем, в этот раз запах распространился по всему Зеленограду, хотя обычно страдают жители нового города и Андреевки.

При этом датчики контроля воздуха в 6, 11 и 16 микрорайонах не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации сероводорода. Вероятная причина в том, что запах состоит из множества дурнопахнущих веществ, а датчики измеряют лишь несколько конкретных.

В источнике вони, похоже, уже никто не сомневается — все винят комплекс по переработке отходов (КПО) «Нева», который находится в десяти километрах от Зеленограда. В самом КПО не признают своей вины, утверждая, что вокруг много других предприятий, загрязняющих воздух. Однако прокуратура нашла нарушения и подала иск в суд; коллективный иск подали и местные жители. Следующее заседание состоится в конце ноября.

Активисты считают, что на КПО везут больше мусора, чем могут переработать, поэтому захоранивают не остатки от сортировки («хвосты»), а несортированную органику, которая занимает больше объема и быстрее гниёт — отсюда сильный запах.

Это косвенно подтверждают местные власти, объясняя ситуацию санкциями: из-за них не удалось достроить мусоросжигающий завод, и отходы, которые планировали сжигать, приходится временно захоранивать на полигоне.

А пока активисты продолжают фиксировать нарушения и просят каждого зеленоградца, кто почувствовал помоечный запах сообщать об этом по круглосуточному телефону 8-495-777-77-77 или через форму обратной связи на сайте мэрии «мос.ру».

Полученный номер заявки просят переслать в телеграм-чат kponevavonyaet (в ветку «Заявки»). Жители Подмосковья отправляют жалобы в областную службу экологического мониторинга. Всего таких обращений более 10000.

Метки:
экология, загрязнение воздуха
