Злоумышленники звонят жителям, представляются сотрудниками МОЭК и сообщают о необходимости перезаключить договор на поставку тепла и горячей воды. Под этим предлогом у граждан требуют паспортные данные, угрожая отключением коммунальных услуг.

В компании пояснили, что МОЭК не запрашивает паспортные или другие персональные данные по телефону. Операторы могут связываться только с потребителями, у которых заключены прямые договоры и имеется задолженность, — исключительно для напоминания об оплате.

При этом у большинства зеленоградских жилых домов нет прямых договоров с МОЭК — расчеты за тепло идут через «Жилищник» или другую управляющую компанию.

Если вам позвонили с подобным предложением, не называйте никаких данных и сразу кладите трубку.

Предупредите родственников и знакомых о новой схеме мошенничества — перешлите им это сообщение — чтобы никто не стал её жертвой.