Саженцы высадили возле бюста Рокоссовскому, на месте «старых засохших растений», — сообщили в префектуре. Почему они засохли и насколько были старыми, не уточнили.



В сентябре горожане сообщали о засохших саженцах примерно в этом же месте (предпоследняя фотография). Впрочем, непонятно — засохли они или ещё не успели прижиться.



Как бы там ни было, хорошо, что в главном городском парке сажают новые деревья. Но было бы ещё лучше, если бы не допускали гибели действительно старых.



Например, три года назад в парке засохли две трети старых шаровидных ив на нижней аллее парка (последняя фотография) — одна из «визитных карточек» города, обязательная часть панорамы с набережной.



Вместо них посадили новые деревья, но пройдут годы, прежде чем они заменят старые — которые не смогли сохранить или, возможно, даже загубили непрофессиональным уходом.