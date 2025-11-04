Многие не верили, но рабочие всерьёз взялись за дело. Места раскопок быстро закопали и в воскресенье уже начали укладывать чистовой асфальт — шумные работы вели глубокой ночью, но многие жители готовы были терпеть, лишь бы скорей всё закончили.



В понедельник в проезде и на пересечении с Московским проспектом уже появилась разметка.



Правда, скорость работы даёт о себе знать: несколько часов назад новенький асфальт снова разбили для какого-то ремонта. «Это просто издевательство какое-то», — комментируют местные жители.