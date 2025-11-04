Длинношерстный вислоухий кот потерялся 27 сентября в 9-м микрорайоне. Всё это время поиски поддерживали соседи и неравнодушные жители района, которые помогали расклеивать объявления и следили за обновлениями в чатах.

Как рассказала хозяйка кота «Зеленоград.ру», питомец случайно выбежал в подъезд, а оттуда кто-то выгнал его на улицу:

«У всей семьи стресс, но что делать — начали искать. Клеили листовки, просили „Жилищник“ — они открыли подвалы, мы обошли все, но безрезультатно. Решили, что, может, кто-то его забрал — кот у нас красивый. Повесили объявления с вознаграждением, сначала 15 000 ?, потом 50 000 ?, звонили и хорошие люди, и мошенники. Прошел почти месяц».

Когда надежда почти угасла, семья решила разнести объявления по почтовым ящикам в микрорайоне — около 6,5 тысяч квартир. Этот шаг оказался решающим: женщина, которая подкармливает бездомных кошек, увидела похожего кота у корпуса 904 и прислала фото.