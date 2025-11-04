Пропавшего кота Кузю нашли спустя месяц — его искали всем районом 04.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Длинношерстный вислоухий кот потерялся 27 сентября в 9-м микрорайоне. Всё это время поиски поддерживали соседи и неравнодушные жители района, которые помогали расклеивать объявления и следили за обновлениями в чатах.

Как рассказала хозяйка кота «Зеленоград.ру», питомец случайно выбежал в подъезд, а оттуда кто-то выгнал его на улицу:

«У всей семьи стресс, но что делать — начали искать. Клеили листовки, просили „Жилищник“ — они открыли подвалы, мы обошли все, но безрезультатно. Решили, что, может, кто-то его забрал — кот у нас красивый. Повесили объявления с вознаграждением, сначала 15 000 ?, потом 50 000 ?, звонили и хорошие люди, и мошенники. Прошел почти месяц».

Когда надежда почти угасла, семья решила разнести объявления по почтовым ящикам в микрорайоне — около 6,5 тысяч квартир. Этот шаг оказался решающим: женщина, которая подкармливает бездомных кошек, увидела похожего кота у корпуса 904 и прислала фото.

«Мы побежали туда, но его не нашли. На следующий день Кузя снова мелькнул — убежал в сторону детского сада. Сестра пошла туда и начала искать. Оказалось, он прятался под лавочкой с дыркой на веранде. Сначала испугался, а когда она крикнула „Кузя, Кузенька!“, — замяукал. Вот так мы и воссоединились», — рассказала хозяйка.

Жители района, следившие за поисками, искренне радовались этой новости:

«За Кузю переживали всем районом! Очень хочется порадоваться, ведь это всё так долго длилось», — написала Валентина.

«Когда хозяйка нашла Кузю, они оба плакали. Он сейчас помыт, побрит, вкусняшки уже наложены. Сегодня ровно месяц с момента пропажи — чудо!» — рассказала Юлия, участвовавшая в поисках.

«Спасибо всем неравнодушным людям и огромное спасибо детям из команды „спасатели Кузи“! У вас очень хорошие детки — помогали искать!» — добавила Ольга.

Теперь Кузя снова дома — благодаря совместным усилиям и участию соседей питомца удалось вернуть. Не спешите выпускать кошек из подъезда на улицу — возможно, животное потерялось и кто-то из соседей ищет его уже не первый день.

Новости 9-го микрорайона

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
Мультистудия маникюра и эстетического ухода в Зеленограде Реклама
Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру