Объявления выглядят безобидно и заманчиво — например, как на фото: новый комод IKEA «за 6 тысяч рублей и шоколадку». Автор уточняет, что комод «лежал в коробке, потому что не нашли места». Фото выглядит достоверно, описание — правдоподобно.

Схема рассчитана на желание опередить соседей и заполучить нужную вещь на выгодных условиях. Мошенники предлагают перевести аванс, чтобы снять вещь с продажи. После этого, ни комода, ни аванса вам не видать.

«Первый мошенник в моей жизни, на которого я повелась, ещё и сама аванс предложила», — рассказала в одном чатов Екатерина.

Горожане отмечают, что подобные объявления появляются регулярно, меняются только фото и текст. Редакция «Зеленоград.ру» напоминает: не переводите предоплату незнакомым людям, особенно при сделках через районные чаты. Безопаснее встречаться лично и оплачивать покупку после осмотра вещи.

Если вы увидели подозрительное сообщение в чатах «Зеленоград.ру», ответьте на него сообщением с командой /report или напишите в редакцию.