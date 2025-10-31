В Подмосковье очередная реформа: упраздняют территориальные управления 31.10.2025 ZELENOGRAD.RU

В Химках с 1 января ликвидируют семь «управлений на местах» — Сходня-Фирсановка, Лунёвское, Кутузовское, Новогорск-Планерная, Подрезково, Клязьма-Старбеево, Левобережный. В других областных городских округах тоже упраздняют или сокращают число территориальных управлений — очевидно, это коснется и Солнечногорска.

Решение «об изменении структуры администрации» принял Совет депутатов Химок. Администрация Химок упразднение территориальных управлений (ТУ) пока никак не объясняет. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов рассказал, что реформа нужна для снижения административных издержек и бюрократии. «Решение это продиктовано временем, цифровизацией, упрощением большого количества бюрократических процедур», сообщил Иванов и отметил, что отсутствие ТУ не отразится на качестве обслуживания населения.

Территориальные управления (ТУ) пришли на смену администрациям городских и сельских поселений в ходе административной реформы 2019 года. Тогда подмосковные районы стали городскими округами. В полномочиях ТУ, среди прочего, — вносить в администрацию городских округов предложения по застройке территории, предоставлению земельных участков для разных целей, использованию жилых и нежилых помещений, вести учет личных подсобных хозяйств, выдавать разные выписки и справки, участвовать в контроле содержания и эксплуатации домов, благоустройства, коммунальных услуг. ТУ не самостоятельны, они могут работать только во взаимодействии с администрацией городского округа. Тем не менее, территориальные управления физически ближе к жителям конкретного поселка или деревни, чем руководство в городе.

Еще в сентябре в администрации Химок сообщали, что территориальные управления — «надежный мост между жителями и городскими службами». В частности, специалисты управлений обновляют информацию в домовых чатах, сообщают важные новости в соцсетях, проводят личные встречи во всех микрорайонах и выезжают на различные объекты для проверки хода работ.

Что будет с территориальными управлениями Андреевки и Менеделеево-Ржавки, пока неизвестно.

