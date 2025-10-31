На специальной площадке недалеко от пляжа рабочие устанавливают новый арт-объект. Фигуры высотой от полутора до двух метров выполнены из нержавеющей стали в полигональном стиле с зеркальной полировкой.

«Мы вчера завезли скульптуры, сегодня хотим завершить монтаж. К завтрашнему дню должно быть уже всё готово», — рассказали рабочие корреспонденту «Зеленоград.ру».

Белки — один символов Зеленограда. На гербе нашего города две белки держат микросхему. «Белки — традиционные обитатели здешних лесов, символизируют природное богатство, бережливость и трудолюбие жителей Зеленограда», — сказано в описании герба.