На специальной площадке недалеко от пляжа рабочие устанавливают новый арт-объект. Фигуры высотой от полутора до двух метров выполнены из нержавеющей стали в полигональном стиле с зеркальной полировкой.
«Мы вчера завезли скульптуры, сегодня хотим завершить монтаж. К завтрашнему дню должно быть уже всё готово», — рассказали рабочие корреспонденту «Зеленоград.ру».
Белки — один символов Зеленограда. На гербе нашего города две белки держат микросхему. «Белки — традиционные обитатели здешних лесов, символизируют природное богатство, бережливость и трудолюбие жителей Зеленограда», — сказано в описании герба.
