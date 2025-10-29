Сегодня утром автобус с надписью «Это электробус» на борту заметили пассажиры возле метро «Ховрино». Сколько таких автобусов на маршруте, будут ли они теперь ходить постоянно или это просто тест, пока неизвестно.

Как уточняет канал «Автобусы и вообще», это электробус КАМАЗ-6282 ONC под «ночную зарядку». Запас хода — около 250 километров. Также недавно сообщали о начале тестирования модели электробуса ЛиАЗ-6274 с большим запасом хода

Последнее время движение электробусов активно развивается на северо-западе Москвы. Это становится возможным благодаря обустройству новой зарядной инфраструктуры.

В октябре на севере Москвы запустили 12 новых ультрабыстрых зарядных станций на конечных станциях «Владыкино» и «Окружная». К примеру, на электробусах стал ездить маршрут 451 между метро «Речной вокзал» и «Пятницкое шоссе».

На внутренние маршруты в Зеленограде электробусы придут, вероятно, когда зарядные станции появятся в самом городе. Точный срок пока неизвестен.