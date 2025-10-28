Эта схема предполагает въезд на бесплатную парковку с Советской улицы, но на практике он заблокирован — ограждения и зона разгрузки торгового центра не позволяют проехать.

В префектуре рассказали «Зеленоград.ру», что парковка расположена на участке, арендованном ТЦ, и разблокировать въезд должен арендатор.

Однако представитель торгового центра ответил корреспонденту «Зеленоград.ру», что комментировать ситуацию с организацией альтернативного заезда они не готовы.

Чтобы обеспечить подъезд к парковке со стороны Советской улицы, необходимо убрать ограждения, антипарковочные столбики и перенести место для разгрузки товаров. Судя по текущему состоянию, делать это пока не планируется.

Сейчас рядом с пешеходным переходом возле въезда и выезда на парковку появился красный пластиковый блок — возможно, для ограничения движения автомобилей. Но он почти никак не мешает пользоваться нелегальным выездом.

В итоге: посетители ТЦ должны либо отказаться от использования парковки (возможно, и от покупок в ТЦ), либо рисковать штрафом в 4500 рублей за движение по полосе для автобусов. Любопытно, что навигаторы зачастую продолжают строить маршрут до парковки через нелегальный въезд, подставляя водителей под штраф.