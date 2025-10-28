Заезжая на бесплатную парковку ТЦ со стороны Новокрюковской улицы, автомобилисты пересекают выделенную полосу для автобуса, нарушая правила дорожного движения. Для контроля этого нарушения установили камеру «на полосу». Она начнёт работать после согласования с ГИБДД — в ближайшее время, сообщили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
При этом уведомлять о начале работы камеры ЦОДД не будет, ведь схема организации движения не изменилась. В ведомстве советуют водителям пользоваться парковкой со стороны Советской улицы — но она недавно стала платной.
Эта схема предполагает въезд на бесплатную парковку с Советской улицы, но на практике он заблокирован — ограждения и зона разгрузки торгового центра не позволяют проехать.
В префектуре рассказали «Зеленоград.ру», что парковка расположена на участке, арендованном ТЦ, и разблокировать въезд должен арендатор.
Однако представитель торгового центра ответил корреспонденту «Зеленоград.ру», что комментировать ситуацию с организацией альтернативного заезда они не готовы.
Чтобы обеспечить подъезд к парковке со стороны Советской улицы, необходимо убрать ограждения, антипарковочные столбики и перенести место для разгрузки товаров. Судя по текущему состоянию, делать это пока не планируется.
Сейчас рядом с пешеходным переходом возле въезда и выезда на парковку появился красный пластиковый блок — возможно, для ограничения движения автомобилей. Но он почти никак не мешает пользоваться нелегальным выездом.
В итоге: посетители ТЦ должны либо отказаться от использования парковки (возможно, и от покупок в ТЦ), либо рисковать штрафом в 4500 рублей за движение по полосе для автобусов. Любопытно, что навигаторы зачастую продолжают строить маршрут до парковки через нелегальный въезд, подставляя водителей под штраф.