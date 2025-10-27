Электробус с ночной зарядкой начали тестировать в Москве 27.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Новый электробус ЛиАЗ-6274 рассчитан на ночную зарядку и автономную работу на линии весь день. Он уже вышел на маршрут М95 — один из самых загруженных в городе — его протяжённость составляет 35 км.

Новый электробус проходит 166 км в сутки без промежуточных остановок для подзарядки. После испытаний пробег планируют увеличить. Полного заряда, который он получает ночью, хватает до 240 км — это почти в четыре раза больше автономного пробега большинства электробусов, работающих сейчас в Москве. Сегодня их батареи требуют регулярной подзарядки на конечных остановках каждые несколько десятков километров, что ограничивает маршруты и увеличивает время простоя техники.

Технология ночной зарядки позволяет удерживать электробус в движении весь день, не выводя его из графика для подключения к зарядным станциям. Это даёт более высокую эффективность работы подвижного состава, экономию инфраструктурных затрат и возможность запускать экологичный транспорт в районы, где нет быстрых зарядных решений.

В ближайшие месяцы новая модель пройдёт испытания в разных дорожных и погодных условиях. По их итогам Мосгортранс примет решение о закупке таких машин. В департаменте транспорта отмечают, что переход на полностью дневную эксплуатацию — важный шаг к дальнейшему развитию экологичного транспорта в столице.

Возможно, эти испытания приблизят появление электробусов на маршрутах между Зеленоградом и Москвой: 400-х и e41. Внутри города электробусы не появятся, пока в Зеленограде нe сделают зарядную станцию. Когда точно это произойдет, неизвестно.

