Новый электробус проходит 166 км в сутки без промежуточных остановок для подзарядки. После испытаний пробег планируют увеличить. Полного заряда, который он получает ночью, хватает до 240 км — это почти в четыре раза больше автономного пробега большинства электробусов, работающих сейчас в Москве. Сегодня их батареи требуют регулярной подзарядки на конечных остановках каждые несколько десятков километров, что ограничивает маршруты и увеличивает время простоя техники.

Технология ночной зарядки позволяет удерживать электробус в движении весь день, не выводя его из графика для подключения к зарядным станциям. Это даёт более высокую эффективность работы подвижного состава, экономию инфраструктурных затрат и возможность запускать экологичный транспорт в районы, где нет быстрых зарядных решений.

В ближайшие месяцы новая модель пройдёт испытания в разных дорожных и погодных условиях. По их итогам Мосгортранс примет решение о закупке таких машин. В департаменте транспорта отмечают, что переход на полностью дневную эксплуатацию — важный шаг к дальнейшему развитию экологичного транспорта в столице.

Возможно, эти испытания приблизят появление электробусов на маршрутах между Зеленоградом и Москвой: 400-х и e41. Внутри города электробусы не появятся, пока в Зеленограде нe сделают зарядную станцию. Когда точно это произойдет, неизвестно.