Большая часть жителей округа, включая Андреевку, Голубое, Менделеево и Ржавки, не платит за горячую воду и отопление. Борьбу с должниками, очевидно, хотят усилить.

Около 40% от общей суммы (1,1 млрд) жители задолжали «Газпром теплоэнерго МО» за тепловую энергию, 20% — муниципальному предприятию «ИКЖКХ» за водоснабжение и водоотведение и ещё порядка 20% — электрокомпаниям.

Должникам предлагают реструктурировать долг: получить отсрочку или рассрочку платежа. Соглашение об этом заключается с поставщиком услуг. «Газпром теплоэнерго МО» официально сообщает, что готов дать рассрочку, но педалирует взыскание долгов. В частности, сообщает о пяти арестованных автомобилях с начала года.

Недавно у должника за коммуналку в Голубом арестовали не только машину, но и бытовую технику и «иное движимое имущество». Сделал это поставщик тепла «Жилремстрой» с помощью судебного пристава. Это только один должник, а у компании их больше 450 — примерно по 50 квартир на один дом.

«Каждый неоплаченный счёт отражается на реальной работе котельных, сетей водоснабжения и водоотведения» , — говорит глава округа Константин Михальков.

В Зеленограде ситуация с долгами за коммуналку тоже ухудшается. По данным «Жилищника», сумма задолженности за ЖКУ выросла за год более чем на 30% (до 508 миллионов рублей), а количество лицевых счетов с задолженностью — примерно на 20% (до 5600). Количество выписываемых долговых ЕПД выросло за год в полтора раза — до 36 тысяч. При этом рост платежей за квартиру составил за год +18%.

Опрос 2700 читателей «Зеленоград.ру» показал, что долг есть у 13% респондентов. В Зеленограде задолженность в пересчете на одного жителя составляет около 1800 рублей. В Солнечногорске, если брать официальные данные о численности населения Росстата, — почти 8000 рублей.