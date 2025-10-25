Тариф — фиксированный. Прикладывать карту нужно только на вход

Проезд по карте «Тройка» будет стоить 72 рублей, также будет доступен проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней

Проезд по банковской карте будет стоить 73 рублей

Для проезда будут доступны безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся

Бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы

Скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются

Карта «Стрелка» работать не будет

Маршруты областного перевозчика «Мострансавто», которые едут в Москву, постепенно передают «Мосгортрансу» — по несколько в месяц.

Новым маршрутам добавляют «1» в начало номера, чтобы сохранить привычный номер, но избежать дублирования номеров с существующими московскими маршрутами. «Тысячные» маршруты сразу дадут понять, что автобусы едут в область.